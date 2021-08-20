Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Sahte Aşı Kartı Düzenleyen Doktor Serbest Kaldı

 Güney Kıbrıs’ta tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısının son günlerde stabil olduğu, hatta düşüş yaşandığı belirtildi. 

20 Ağustos 2021 Cuma 13:37
178 Okunma
Sahte Aşı Kartı Düzenleyen Doktor Serbest Kaldı

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise yüksek olduğu ifade edildi. 
Haravgi gazetesi, Sağlık Hizmetleri Birimi’nin (OKİPİ) açıklamasına dayanarak koronavirüs tedavisi gören hasta sayısının stabil olmak ve düşüş yaşanmasıyla birlikte yoğun bakım hasta sayısının yüksek olduğuna dikkat çekildiğini yazdı.
Habere göre OKİPİ yaptığı açıklamada sonbahar için de ilgili birimlerle birlikte yoğun çalışma yapıldığını belirtti. 
GÜNEY KIBRIS ECDC’NİN LİSTESİNDE KOYU KIRMIZI 
Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Kovid-19 yeşil listesini yeniden güncellediğini buna göre Güney Kıbrıs’ın listede yine  “koyu kırmızı”da kaldığını yazdı.
Gazete haberinde, Güney Avrupa’dan birçok ülkenin “kırmızı” listede bulunduğuna da dikkati çekti. 
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AŞIDAN ÖLDÜĞÜ İDDİASI “FAKE NEWS”  
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki 12 yaşındaki çocuğun Kovid-19 aşısı nedeniyle öldüğü şeklinde çıkan haberlerin yalan (fake news) olduğunu yazdılar.
12 yaşındaki çocuğun aşıdan dolayı öldüğü haberinin özellikle aşı karşıtı kişiler tarafından yayıldığını yazan gazete, bu haberin daha sonra Farmakoloji Dairesi Müdürü Elena Panayiotopulu tarafından yalanlandığını belirtti. 
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta Pediatri Derneği’nin, sosyal medyada dolaşan 12 yaşındaki çocuğun aşı kaynaklı öldüğü şeklindeki yalan haber nedeniyle polisin internet suçlarıyla ilgili birimine şikayette bulunduğunu yazdı.
Gazete, ilgili birimlerin de bu yöndeki haberleri yalanladığını belirtti.
SAHTE AŞI KARTI DÜZENLEYEN DOKTOR SERBEST KALDI 
Fileleftheros gazetesi sahte “safepass” düzenlemek suçundan 6 Ağustos’ta tutuklanan 53 yaşındaki doktorun dün serbest bırakıldığını yazdı.
Gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiğini de belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollandalı Milletvekilinin KKTC Ziyareti Gündem Olmaya Devam Ediyor
Hollandalı Milletvekilinin KKTC Ziyareti Gündem Olmaya Devam Ediyor
Güney Kıbrıs KKTC’ye 4 Bin Megavat Elektrik Verildi
Güney Kıbrıs KKTC’ye 4 Bin Megavat Elektrik Verildi
Kıbrıslı Türklerin “Safepass” Başvurularında Sorun
Kıbrıslı Türklerin “Safepass” Başvurularında Sorun
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim