Sahte evlat edinme olayları artıyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İnsan Ticaretiyle Mücadele Birimi’nin şu anda 8 sahte evlat edinme olayıyla ilgilendiğini ve bunlardan birinin mahkemede görülmekte olduğunu, üçünün mahkeme yolunda olduğunu, dördü için de Hukuk Dairesi’nin görüşünün beklendiğini yazdı.

Haberde, bazı Rumların veya Güney Kıbrıs’ta yaşayan Avrupalıların para karşılığı, siyasi sığınma bekleyen Afrika kökenli kadınların gebe kaldığı çocukların biyolojik babası olduklarına dair beyanda bulundukları, akabinde de Afrika kökenli annelerin, Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi’ne giderek, Avrupa vatandaşı olan çocukları sayesinde ikamet izni aldıkları kaydedildi.