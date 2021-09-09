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Sahte Para ve Uyuşturucu

 Limasol’da dün gerçekleşen bir olayda 35 ve 24 yaşlarındaki iki şahsın tasarrufunda bir miktar sahte para ve az miktarda uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:34
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Sahte Para ve Uyuşturucu

Mahkeme tarafından altı gün gözaltında kalmalarına karar verilen söz konusu 2 şahsın tasarrufunda, ilk bakışta sahte oldukları anlaşılan 80 adet 100 Euro’luk banknot tespit edildiğini yazan Fileleftehros gazetesi, söz konusu kişilerin tasarrufunda 3 buçuk gram hint keneviri ile 0,4 gram metamfitamin tespit edildiğini de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
LimasolSahte ParaUyuşturucu
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