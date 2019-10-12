Sahte pasaportla çıkış yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

İranlı bir çiftin önceki gün Baf Havalimanı’ndan sahte Alman pasaportuyla çıkış yapmak isterken Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ikisi de 35 yaşında olan İranlıların, polise verdikleri ifadede Türkiye’den KKTC’ye geldiklerini ve buradan da Güney Kıbrıs’a geçtiklerini; sahte pasaportları da Türkiye’den temin ettiklerini söylediklerini yazdı.

Haberde, şahısların Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde dörder günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

DOPİNG İLACI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta ikamet eden 30 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda, çok sayıda doping ilacı bulunduğunu ve şahsın gözaltına alındığını yazdı.