Sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı

Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davasında tutuklu bulunan 11 sanığın tutukluluk sürelerinin dün çıkarıldıkları mahkemece 8 gün daha uzatıldı.

Fileleftheros gazetesi, olayın baş sorumlusu olduğu düşünülen ve diğer 10 sanıktan ayrı bir şekilde tutulan Kürt kökenli şahsın ise dünkü duruşma süresinde “Türkçe” kelimelerle bağırarak, olay çıkardığını ve Rum polisine yönelik suçlamalar dile getirdiğini yazdı.

Söz konusu Kürt’ün dünkü duruşmada, diğer 10 sanıktan ayrı tutularak yargılanmasını şikayet edip, Rum polisinden psikolojik baskı gördüğünü iddia ettiğini aktaran gazete, bu şahsın duruşma bitiminde de salondan yüksek sesle bağırarak çıktığını aktardı.

Habere göre, Kürt kökenli şahıs, “Lakatamya” bölgesinde tutuklu bulunduğu karakolda görevli bir polisin, karakolda kendisini ziyarete gelen eşine, sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasında bulundu.

Kürt kökenli şahsın avukatı Yannis Polihronos ise konuya ilişkin açıklamasında, müvekkilinin söz konusu polis hakkında yazılı şikayette bulunacağını belirtti.

Haberde, davayla ilişkin toplam 15 kişinin tutuklu bulunduğu, bunlardan 3’ünün geçen Cuma günü tutuklanan gardiyanlar oldukları da aktarıldı.