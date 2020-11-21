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Sarı Alarm bugün geçerli

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:59
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Sarı Alarm bugün geçerli

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi “Sarı Alarmın” bugün geçerli olduğunu duyurdu.

Ülkeyi iki günden beridir etkisi altına alan kötü hava koşulları bugün devam edecek.

Sabahın erken saatlerinde yayınlanan rapora göre, bugün hava yağmurlu ve bulutlu geçecek, şiddetli gök gürültülü fırtınalar için sarı alarm uyarısı saat 14: 00'e kadar geçerli olacak.

Dolu yağması beklenirken, sağanak yağış saatte 35 mm'yi aşması bekleniyor.

Havanın öğleden sonraya doğru kademeli olarak iyileşeceği tahmin ediliyor.

Bugün sıcaklıklar iç kesimlerde 21 C, kıyıda 22 C ve yüksek kesimlerde 12 C civarına ulaşacak.

Hava yarın parçalı bulutlu olacak.

Pazartesi ve Salı öğleden sonra ve akşam sağanak veya gök gürültülü yağış fırtınalara neden olabilir.

Sıcaklık yarın artacak yüksek ve iç kesimlerde yılın ortalamasının biraz üzerinde sabit kalacak.

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