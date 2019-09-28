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Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:54
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Rum Narkotik Şube polisleri, Larnaka’da, 24 yaşındaki bir gencin kullandığı şüpheli bir araçta yaptığı aramada, içerisinde kokain olan 8 naylon paket ile içerisinde az miktarda marihuana bulunan 1 adet naylon paket tespit etti.

Politis gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, paketler içerisinde yer alan kokainin satışa hazır, değerinin ise 3 bin 500 Euro olduğu kanaatine vardığını yazdı.

Habere göre, söz konusu gencin tasarrufunda, izahat veremediği bin 325 Euro nakit para da bulundu. 

24 yaşındaki genç hakkında 4 gün tutukluluk emri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
LarnakaKokainMarihuanaRum Narkotik Şube PolisleriTutuklamaHaberGüney Kıbrıs
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