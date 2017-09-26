Savunma Bakanlığı sorguya çekildi

Rum Savunma Bakanlığı’nın Yunan Askeri Mezarlığı’nda KKTC’den alındığı iddia edilen mermerlerin kullanılması konusunda araştırma başlattığı bildirildi.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Simerini gazetesinde çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada, olayın 2009 yılında geçtiğinin belirtti.

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA KİM NE KADAR SUÇLU?

Fileleftheros’taki habere göre, Savunma Bakanlığı’nda kimlerin, ne derece konuyla ilgili bilgisini olduğunun öğrenilmesi için araştırma yapılması talimatı verdiğini ifade eden Fokaidis, elde edilecek sonuçlara göre sorumlulukların olup olmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

FOKAİDİS KKTC MENŞELİ MALZEMENİN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI BİLMİYOR

Bahse konu ihalenin Savunma Bakanlığı tarafından açıldığını belirten Fokaidis, askeri kampta da KKTC’den alınan malzemelerin kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini ifade etti.

Haberde, konunun Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde de görüşüleceği belirtildi.

EDEK SİYASİ VE ETİK BOYUTA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Rum siyasi partiler yaptıkları açıklamalarda konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, ekonomik boyutundan bağımsız olarak, meselenin siyasi ve etik boyutunun önemine işaret etti.

LİLLİKAS: MALZEMELER STANDAR DIŞI

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas konuyla ilgili izahat isterken, Dayanışma Hareketi bahse konu malzemelerin standart dışı olduğunu, ayrıca çevrenin korunması ve malzemeleri üreten fabrikanın atmosfere kirli hava yayması konusunda AB tüzüklerine uyulmadığını iddia etti.

ELAM ise söz konusu durumu kınadı.