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Seçim sonrasından ümitli

Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Guterres’in Kıbrıs’taki liderlerden, seçimlerden sonra kendisine ortak niyetle gelmelerini beklediğini açıkladı...

19 Ocak 2018 Cuma 13:06
Seçim sonrasından ümitli
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Guterres’in Kıbrıs’taki liderlerden, seçimlerden sonra kendisine ortak niyetle gelmelerini beklediğini açıkladı.

Politis gazetesi “Guterres Liderlerden Işık Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü UNFICYP’in görevi konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini, sonrasında ise basına açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Spehar açıklamasında, Kıbrıs’taki “tarafların, BM Genel Sekreteri’nin tavsiye ettiği şekilde, bir düşünme döneminde bulunduklarını” belirterek “tarafların, gerekli siyasi iradeyle birlikte kendisine gelmeleri ve çabayı canlandırmaları için yardım istemeleri durumunda, tarafları desteklemeye hazır olduklarını” ifade etti.

“Her iki toplumdaki seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından tarafların niyetlerini BM’ye iletmelerinin beklendiğini” vurgulayan Spehar, sürecin Kıbrıslılara ait olduğunu, bu yüzden de Guterres’in, tarafların ne istediklerini kendisine söylemlerini bekleyeceğini belirtti.

Gazete, Guterres’in UNFICYP raporunda, doğal gaz araştırmaları konusunda dile getirdiği endişelerin sorulması üzerine Spehar’ın, “bu ifadenin Konseyi bilgilendirme amacıyla dile getirildiğini ancak gerginliklerin sınırlı kalmasının herkesin yararına olacağını” söylediğini yazdı.   

Spehar ayrıca, UNFICYP’in stratejik değerlendirmesine ilişkin Konseye bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.

Gazete, UNFICYP’in görev süresinin altı ay uzatılmasını öngören raporunun 30 Ocak’ta kabul edilmesinin beklendiğini vurguladı.

Altiha gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Ortak Payda Olmadan Gelmeyin” başlığı altında verirken, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Kasulidis, Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konularında önemli ve mantıklı adımlar atmadığı sürece bir gelişme yaşanmasının zor olduğunu iddia etti.

Kıbrıs sorununda, dış konulara girmeden önce Türkiye ile Yunanistan arasında bir ön diyaloğun gerçekleşmesinin gerektiğini savunan Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelere, İsviçre’de kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kasulidis, “müzakere edilmesi gereken noktalar bulunduğunu” belirterek BM Genel Sekreteri’nin, her iki tarafın ortak isteğini görmeyi arzuladığı mesajını verdiğini” savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yeni Haberler Seçimlerden Sonra” başlığı altında verirken, başkan adaylarından Stavros Malas’ın Spehar’ın açıklamasına yaptığı yoruma yer verdi.

Habere göre Malas’ın seçim ofisinden yapılan açıklamada, Spehar’ın bir kez daha, BM’nin ne beklediğini dile getirdiği, tarafların Genel Sekreter’in önerilerini ortaklaşa ve alenen kabul etmedikleri sürece BM’nin yeni girişim üstlenmeyeceğinin açıkça görüldüğü iddia edildi.

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