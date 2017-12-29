Seçimin ardından 3'lü zirve hedefleniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yeni yılın hemen ardından, Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret ışığında Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretinin aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bir dizi ülkenin, Hariri’nin Kasım ayı başlarında Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada görevinden istifa etmesiyle ortaya çıkan sorunun ve Lübnan ile Suudi Arabistan ilişkilerindeki gerilimin aşılması amacıyla üstlendikleri diplomatik faaliyetlere dayandığını belirtti.

Habere göre, Anastasiadis ile Hariri, ayrıca Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin ardından Güney Kıbrıs-Yunanistan-Lübnan üçlü zirvesinin gerçekleştirilmesi ihtimalini de ele aldı.

İki yetkili yeni yıl için de iyi dileklerde bulundu.

Öte yandan Politis gazetesi, daha önce Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasındaki üçlü işbirliği için adım atıldığını ancak komşu ülkedeki gelişmeler nedeniyle bunun ertelendiğini, dünkü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri arasındaki telefon görüşmesi sonrasında ise bunun yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın üçlü zirveyi, seçimlerin ardından ileriye taşımayı planladığını yazdı.

Gazete, üç ülke arasında şimdiye kadar yapılan tek üçlü görüşmenin, geçen Eylül ayındaki BM Genel Kurul çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantı olduğuna dikkati çekti.