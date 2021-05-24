Seçimlerde Boykot Korkusu

Fileleftheros gazetesi “Boykot Kâbusu Korkutuyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde partilerin, özellikle geleneksel ve büyük partilerin, 2016 yılındaki seçimlerde sandığa gitmeyen seçmen oranının yüzde 33 olmasına bağlı olarak bu yılki seçimler için de büyük endişe taşıdığını yazdı.

Partilerin şu anda kararsız seçmenlere yoğunlaştığını yazan gazete, partilerin ellerinde bulunan verilerin, partilerin kendi taraftarını yanına çekme konusunda sorunların bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete partilerin, buna bağlı olarak vatandaşları sandığa gitme yönünde ikna etmeye çalışacağını yazdı.