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SELANİK-LİMASOL ARASINDA ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLADI

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Selanik-Limasol arasında arabalı vapur seferlerinin başladığı haber verildi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 13:06
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SELANİK-LİMASOL ARASINDA ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLADI

Alithia gazetesi, “Vassilios” adlı arabalı vapurun, Pazartesi ilk defa Limasol Limanı’na geldiğini ve her hafta Selanik-Limasol arasında seferler yapılacağını yazdı.

Haberde, geminin kapasitesinin 21 bin ton olduğu kaydedildi.

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