SELANİK-LİMASOL ARASINDA ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLADI

Alithia gazetesi, “Vassilios” adlı arabalı vapurun, Pazartesi ilk defa Limasol Limanı’na geldiğini ve her hafta Selanik-Limasol arasında seferler yapılacağını yazdı.
Haberde, geminin kapasitesinin 21 bin ton olduğu kaydedildi.
Selanik-Limasol arasında arabalı vapur seferlerinin başladığı haber verildi.
Alithia gazetesi, “Vassilios” adlı arabalı vapurun, Pazartesi ilk defa Limasol Limanı’na geldiğini ve her hafta Selanik-Limasol arasında seferler yapılacağını yazdı.
Haberde, geminin kapasitesinin 21 bin ton olduğu kaydedildi.