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Sembolik Olarak Sınır Kapılarını Kapattılar

11 Ağustos 2019 Pazar 13:36
Sembolik Olarak Sınır Kapılarını Kapattılar

İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifinin, Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’yıu anmak amacıyla dün motosikletlilerin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu anma yürüyüşünün, Cuma günü Baf’a bağlı Hloraka’dan başladığını ve Lokmacı Barikatı olarak da bilinen Ledra Caddesi (Uzun Yol) sınır kapısında son bulduğunu yazdı.

Habere göre motosikletliler, yürüyüş güzergahları üzerinde Paşiammo’daki “Ay.Rafail” Kilisesi’nde, 1964 Ağustos ayında hayatını kaybedenler için dualar ettiler.

Motosikletliler daha sonra “Limnidi”(Yeşilırmak) sınır kapısını sembolik olarak kapatırken daha sonra yine sembolik olarak kapattıkları “Astromerit” sınır kapısına yöneldiler.

Motosikletlilerin daha sonra Yunan Askeri Mezarlığı’ndan geçerek burada saygı duruşunda durduktan sonra yine sembolik olarak kapattıkları “Ay.Demet” (Metahan) sınır kapısına gittiğini yazan gazete, motosikletlilerin, Ledra Palace sınır kapısını kapatmadan önce de Hapishanedeki Gömülü EOKA’cı Mezarlığını ziyaret ettiklerini belirtti.

Yürüyüşe katılan motosikletlilerin, Lokmacı Barikatında saatlerce kaldığını, burada İsaak-Solomu ve Kıbrıs’ın trajik tarihiyle ilgili bilgilendirici broşür dağıttıklarını belirten gazete, bunu; Derinya’ya yönelik tüm şehirlerden olan büyük yürüyüşün takip ettiğini yazdı.

Gazete, Derinya’da büyük bir anma töreninin gerçekleştirildiğini yazarken motosikletlilerin, bugün ise İsaak ve Solomu’nun, Paralimni’de bulunan mezarlarını ziyaret edeceğini belirtti.

Habere göre İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifi bir açıklama yaparak, yürüyüşe katılan tüm motosikletlilere yönelik duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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