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Senatör Menendez Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Florida’dan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasını isteyen ve bu amaçla Senato'ya bir yasa tasarısı sunan ABD New Jersey Demokrat parti Senatörü Menendez gelecek hafta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

12 Nisan 2019 Cuma 11:23
Senatör Menendez Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek
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Florida’dan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasını isteyen ve bu amaçla Senato'ya bir  yasa tasarısı sunan ABD New Jersey Demokrat parti Senatörü Menendez gelecek hafta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek.

Menendez 15 Nisan’da adaya gelecek. Özel bir ziyaret olmasına rağmen senatörün 16 Nisan’da Rum Lider  Nicos Anastasiades ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’le görüşmesi bekleniyor.                  
 
 Menendez ’in Rum Lider ile  ABD’nin Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması, Kıbrıs sorununu ve Güney Kıbrıs-ABD ilişkileriyle ilgili konuları görüşeceğini, Menendez’in tutumunun Güney Kıbrıs için önemli olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 12.04.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısHaberGündemZiyaret
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