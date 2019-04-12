Senatör Menendez Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Florida’dan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte’a silah ambargosunun kaldırılmasını isteyen ve bu amaçla Senato'ya bir yasa tasarısı sunan ABD New Jersey Demokrat parti Senatörü Menendez gelecek hafta Güney Kıbrıs’ıedecek.

Menendez 15 Nisan’da adaya gelecek. Özel bir ziyaret olmasına rağmen senatörün 16 Nisan’da Rum Lider Nicos Anastasiades ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’le görüşmesi bekleniyor.



Menendez ’in Rum Lider ile ABD’nin Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması, Kıbrıs sorununu ve Güney Kıbrıs-ABD ilişkileriyle ilgili konuları görüşeceğini, Menendez’in tutumunun Güney Kıbrıs için önemli olduğunu belirtti.