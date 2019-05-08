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Seri Cinayetler… “kırmızı Göl'deki” Aramalar Sonuçsuz

Güney Kıbrıs’ta yaşanan seri cinayetler olayında Rum polisinin “Kırmızı Göl’de” sonar ve su altı kameralarıyla kurbanların naaşlarına ulaşma çabası dün sonuç vermezken, “Politis” gazetesi konuya ilişkin yayımladığı özel haberinde, seri katili ve bir valiz gördüğünü söyleyen bir restoran sahibinin açıklamalarına yer verdi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:50
Seri Cinayetler… “kırmızı Göl'deki” Aramalar Sonuçsuz
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Politis gazetesi, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ın ilk seri katili olarak anılan Nikos Metaksas’ın ifadeleri doğrultusunda kurbanlarını arama çalışmasını dün de sürdürdüğünü, “Kırımızı Göl’de” su altında sonar ve robot kamerayla yapılan çalışmaların sonuçsuz kaldığını yazdı.

Haberde, sonar aletinin, Metaksas’ın ifadesi doğrultusunda, 6 yaşındaki “Sierra” isimli kurbanını aramak amacıyla bugün “Mimi” gölüne götürüleceği de belirtildi.

Öte yandan gazete, “İdaliu” (Dali) bölgesinde bir restoran sahibi kadının gazeteye ulaşarak, Metaksas’ın Marry Rose cinayetinden tutuklanmadan birkaç gün önce restoranında yemek yediğini, daha sonrasında ise kendisinin orada çok ağır bir valiz tespit ettiğini söylediğini yazdı.

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Habere göre söz konusu restoranın sahibi kadın gazeteye verdiği ifadede, Şubat ayı sonlarında bir gece önce restoranına ait büyük çöp kutusunu dışarıya çıkardığını ancak daha sonra içerisinde yeşil, kare bir valiz olduğunu gördüğünü belirterek çok ağır olduğu için valizi kaldıramadığını, çevredeki hiç kimsenin de valizi tanımadığını ifade etti.

Söz konusu kadın, valizin orada birkaç gün kaldıktan sonra çöpçüler tarafından alınarak “Koçiati” (Koçyayatağı) çöp alanına götürüldüğünü, çöpten ise herhangi kötü bir koku gelmediğini vurguladı.

Metaksas’ın tutuklanmasının ardından seri katilin tutuklanmadan birkaç gün önce, yanında birkaç kişiyle, iş üniforması ve güneş gözlüklü bir şekilde restoranında yemek yediğini hatırladığını ifade eden kadın, Metaksas’ın orda olması ile valizin varlığı arasında bir bağlantı olup olmadığını ise bilmediğini vurguladı.

Gazete, kadının ifadesi ve verdiği tüm bilgilerin Rum polisine aktarıldığını da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Seri Cinayetler
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