Olay yerinde kimlik ve cep telefonunu bırakan seri hırsız yakalandı

Alihtia “Çalmaya gitti ve Cep Telefonu ile Kimliğini Bıraktı” başlığıyla aktardığı habere göre, Cumartesi saat 03.30 sularında camlarına zarar vererek girdiği bir berber salondan radyo çalan hırsız, kullandığı van tipi aracın evraklarını salonda bırakarak kaçtı. Aynı saatlerde bir de büfeye girmeye çalışan kişi giriş kapısına zarar verdiği anda alarmın devreye girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Sabah 07.15’te Larnaka’da bir tarla sahibi, tarlasının içerisinde yabancı bir kamyonet bulduğunu, kendi kamyonetinin tarlanın başka bir noktasında çamura saplanmış, sabana bağlanmış ve iki aküsünün alınmış halde olduğunu, tarlasının içerisindeki su lastiklerin ve hasat ettiği ürünlerin büyük zarara uğradığını şikâyet etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis tarlada terk edilmiş ve 3 Haziran’da çalındığını saptadığı kamyonetin ön kısmında; içerisinde bir kimlik kartı, ceket, maske ve diğer öteberi ile bir miktar hintkeneviri, tel kesme makası olan bir çanta buldu. Kamyonetin içerisinde bir de cep telefonu ele geçirildi. Polis, kimlik ve cep telefonu sayesinde 25 yaşındaki faili dün mahkeme emri ile tutukladı.