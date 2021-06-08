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Seyahat Edecek Olanlara Aşı Sertifikası Verilecek

Rum Sağlık Bakanlığının, Haziran ayı içerisinde yurt dışına seyahat edecek kişilere bugünden itibaren aşı sertifikası vermeye başlayacağı belirtildi. 

08 Haziran 2021 Salı 12:05
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Seyahat Edecek Olanlara Aşı Sertifikası Verilecek

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığının, Haziran ayı içerisinde yurt dışına seyahat etmeyi düşünen  kişilere bugünden itibaren  SARS-CoV-2 aşı sertifikası vermeye başlayacağını yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla, AB Dijital Kovid-19 Sertifikasının (dijital yeşil sertifika) uygulanmasına kadar geçici tedbir olarak, aşı sertifikası vereceğini duyurdu.
Rum Sağlık Bakanlığı, Yunanistan’a yapılacak seyahatlerde aşı sertifikasına gerek olmadığını aşı merkezlerinde kendilerine verilen aşı kartının gösterilmesinin yeterli olacağını da açıkladı. 
Açıklamada ayrıca aşı sertifikasının, AB Dijital Kovid-19 Sertifikasının uygulamaya girmesinin ardında otomatik olarak ortadan kalkacağı da ifade edildi. 
ÜLKE LİSTELERİ GÜNCELLENDİ 
Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Sağlık Bakanlığının, ülkelerin son epidemiyolojik görüntülerini baz alarak hazırladığı ülkeler listesini güncellediğini yazdı.
Ülkelere yönelik güncelleştirmenin 10 Haziran itibarıyla geçerli olacağını yazan gazete 5 ülkenin kırmızıdan turuncuya alındığını belirtti. 
Habere göre, Almanya, Hırvatistan, Slovakya, İspanya ve Lüksemburg, kırmızı kategoriden turuncuya alınacak. 
Japonya ise kırmızı kategoriye dahil edilecek.
Gazete kırmızı kategorideki ülkeler için seyahat öncesinde 72 saatlik PCR testi ve negatif olduğunu gösteren belge ile Güney Kıbrıs’a geldikleri zaman test istendiğini anımsattı.
VAKA SAYILARI 
Alithia gazetesi bir başka haberinde Güney Kıbrıs’ta dün, 46 bin 611 test neticesinde 80 yeni vakanın belirlendiğini, 70 yaşındaki erkek bir hastanın da hayatını kaybettiğini yazdı.
Vaka sayısının 72 bin 859’a, ölü sayısının ise 364’e yükseldiğini yazan gazete ölenlerin 242’sinin erkek, 122’sinin ise kadın, yaş ortalamasının ise 78 olduğunu belirtti. 
Habere göre hastanelerde şu anda 18’inin durumu ciddi olan toplam 47 kişi tedavi görüyor.
RUM HEMŞİRELER SENDİKASI’NDAN (PASİNO) GREV
Alithia gazetesi, Rum Hemşireler Sendikasının (PASİNO), sendika kararı nedeniyle çalıştıkları alanda sağlık ve güvenlik nedenleriyle belirli görevleri yerine getirmekten kaçındıkları gerekçesiyle, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 hemşire için 12 saatlik grev yaptığını yazdı.
Gazete grev nedeniyle aşı merkezlerinin de etkilendiğini, aşı sürecine gönüllülerin ve Rum Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr.Hristiana Yiannakis’in bizzat kendisinin de dahil olduğunu belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Aşı SertifikasıGüney Kıbrıs
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