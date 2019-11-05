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Shakira Baf’tan villa aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın, Baf’a bağlı Peya’dan villa satın aldığı haber verildi.

05 Kasım 2019 Salı 14:45
Shakira Baf’tan villa aldı

Alithia gazetesi, gazetenin kendi kaynaklarına dayanarak, bunun deniz kenarında birkaç milyon Euro’luk bir villa olduğunu ve Shakira’nın bu yatırımı özel bir şirket aracılığıyla iki ay önce yaptığını ifade etti.

Yine aynı kaynaklara dayanarak, Shakira’nın villayı satın almadan önce ekibini villayı yakından görmesi için Kıbrıs’ın güneyine gönderdiğini kaydeden gazete, Shakira’nın da Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etmesinin ihtimal dâhilinde olduğunu ifade etti.

Gazete, Fransız televizyonunda “50 minutes inside” programı içerisinde “Kıbrıs’la” ilgili bir yayın yapıldığını ve Shakira’nın Baf’tan villa aldığının da bu yayında ifşa edildiğini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
BAFVillaShakira
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