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Sigma’ya göre Papadopulos, Malas’ın önüne geçti

Sigma’ya göre Papadopulos seçime 10 gün kala Malas’tan 3 puan önde görünüyor....

19 Ocak 2018 Cuma 12:37
Sigma’ya göre Papadopulos, Malas’ın önüne geçti
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DİKO’nun başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, seçime 10 gün kala, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas’tan 3 puan öne geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sigma’nın yaptığı son ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birinci turun galibi olacağını; Papadopulos’un ikinci, Malas’ın da üçüncü sırayı alacağını gösterdiğini yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 31,9’unun Anastasiadis’e, yüzde 25,3’ünün Papadopulos’a, yüzde 22,5’inin de Malas’a oy vereceğini belirttiğini; Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) başkan adayı Hristos Hristu’nun yüzde 3 oranında, Vatandaşlar İttifakı başkan adayı Yorgos Lillikas’ın da yüzde 2,8 oranında oy alacağını kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 0,4’ü diğer adaylara oy vereceğini ifade etti; yüzde 5,8’lik kesim kararsız olduğunu, yüzde 5,7’lik kesim ise oy kullanmayacağını beyan etti.

Gazete, ikinci turda ise, Anastasiadis-Papadopulos’un yarışması halinde, Anastasiadis’in yüzde 38, Papadopulos’un yüzde 33; Anastasiadis-Malas’ın yarışması halinde Anastasiadis’in yüzde 43, Malas’ın yüzde 27, Papadopulos-Malas’ın yarışması halindeyse Papadopulos’un yüzde 39, Malas’ın yüzde 29 oranında oy alacağını yazdı.

RIK ANKETİ TERSİNİ GÖSTERİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu RİK’in gerçekleştirdiği ankette, Malas’ın ikinci sırayı aldığının görüldüğünü yazdı.

Gazeteye göre, seçimin ilk turunda, ankete katılanların yüzde 42’si Anastasiadis’e, yüzde 25’i Malas’a, yüzde 22’si Papadopulos’a, yüzde 7’si Hristu’ya, yüzde 3’ü de Lillikas’a oy vereceğini belirtti.

Habere göre ankette, seçimin ikinci turunda ise, Anastasiadis-Papadopulos’un yarışması halinde, Anastasiadis’in yüzde 39, Papadopulos’un yüzde 25 oranında; Anastasiadis-Malas’ın yarışması halinde ise Anastasiadis’in yüzde 42, Malas’ın yüzde 24 oranında oy alacağı kaydedildi.

BUGÜNE KADARKİ EN İYİ BAŞKAN GLAFKOS KLİRİDİS

Bu arada, RIK anketinde, katılımcılara “bugüne kadarki en iyi Başkan’ın hangisi olduğu” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların bu soruya yanıtı ise, yüzde 32 oranında Glafkos Kliridis, yüzde 26 oranında Tasos Papadopulos, yüzde 15 oranında Yorgos Vasiliu, yüzde 5 oranında Spiros Kiprianu, yüzde 3 oranında Nikos anastasiadis ve yüzde 2 oranında Dimitris Hristofyas yanıtı verdi.

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