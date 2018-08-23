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Silah saklayan subay tutuklandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda subay olarak görev yapmakta olan Limasol sakini 47 yaşındaki kişinin, tabanca, patlayıcı madde ve ilgili maddeler saklamak suçundan tutuklandığı belirtildi

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
Silah saklayan subay tutuklandı

Alithia gazetesi, RMMO Komutanlığı’nın, Larnaka'ya bağlı Stavrovuni'de bulunan kışlanın banyo damının tamiri sırasında askeri yağmurluğun içerisine gizlenmiş olan bir adet tabanca, bir miktar patlayıcı madde, el bombası, sis bombası gibi maddeler tespit etmesi üzerine olayla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu yazdı.

Polisin olayla ilgi başlattığı araştırmada, tespit edilen mühimmatlarda 47 yaşındaki subayın DNA’sına rastlandığını yazan gazete bunun üzerine 47 yaşındaki subayın tutuklandığını ve hakkında 6 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını belirtti.

Habere göre polis, 47 yaşındaki subayın bazı yasa dışı suç olaylarına karışmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Gazete söz konusu subayın, boş zamanlarında Limasol’daki bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı yönünde bilgilerin de bulunduğunu yazdı.

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