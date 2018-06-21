Şilluris arabulucu oldu Kürt aile eylemine ara verdi

Rum Başkanlık Sarayı ve İçişleri Bakanlığı önünde 15 aydır gerek çadır kurarak, gerekse sandalyelerle eylem yapan Suriyeli Kürt mülteci ailesinin, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in arabuluculuk vaadi üzerine eylemlerine ara verdiği haber verildi.

Alihtia ve diğer gazetelere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere Saray’a giden Şilluris, seyahat belgesi ve pasaport verilmesi taleplerine 2014’ten beridir cevap alamayan ve son 15 aydır da sürekli eylem yapan 7 kişilik Hassan ailesine “böyle bir şantaj ve görüntü altında kimse tartışamaz” diyerek sarayın önünden ayrılmalarını istedi.

Şilluris Hassan ailesine, taleplerine çözüm bulunması için gerekli merciler nezdinde arabuluculuk yapma vaadinde bulundu ve gazetecilere “Devletin yasa ve kurallarını görmezden geleceğimiz sözünü veremem. Bir şey yapılabilir mi diye Başkan’la, yetkili bakanlık ve dairelerle konuşacağım. İstediklerinin yüzde 30’u da olabilir, yüzde 50’si de olabilir, hiçbir şey olmayabilir de” dedi.

Eylemci ailenin 7 ferdinden biri olan Agin Hassan, ailesinin, ilk grubu 2006’da olmak üzere 2009’da Güney’e gittiklerini ancak bugüne kadar ne vatandaşlık ne de başka bir şey alabildiklerini söyledi “Kıbrıs bizim için açık hava hapishanesi” dedi.