Şilluris yeni İngiliz Yüksek Komiseri'yle görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, yeni İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi makamında kabul ederek görüştüğü haber verildi.

Görüşmede genel olarak iki devlet arasındaki ilişkiler, özelde ise iki ülkenin meclisleri arasındaki ilişkilerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede ortak ilgi konuları ve iki ülke meclisleri arasındaki iyi ilişkilerin daha da ilerletilebileceği yöntemlerin ele alındığını belirtti.

Gazete, ekonomi ve eğitim konuları üzerine durularak, tüm alanlardaki genel işbirliğinin masaya yatırıldığını da ekledi.