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“Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı”

Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zeminin dün de bulunamadığı ve gelişmelerin, bir sonraki İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısına kaldığı bildirildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:36
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“Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı”

Politis gazetesi manşetten aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafının dünkü toplantıda sınır kapılarından geçişlerin nasıl olması gerektiğine dair öneri sunduğunu; ancak bu önerinin karmaşık ve zor olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Gazete, önerinin, epidemiyolojik veriler düzeyinde sürekli değişiklik gösterecek çok sayıda farklı kategorizasyon öngördüğünü ve bunun, geçiş yapacak olanların gereksiz yere çile çekmelerine yol açacağını iddia etti.

Gazete, Rum tarafının bilindiği üzere kendi önerisini bir ay önce yine kategorizasyon zemininde sunduğunu; ancak bunu, kapılardan geçmek isteyenlerin tek tip muamele göreceği şekilde düzenlediğini belirtirken, yine de her iki tarafın da zorluk ve engelleri aşmaya niyetli olduğunu yazdı.

GEÇİŞ KAPILARI MÜZAKERECİLERİN SPEHAR İLE GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINACAK

Fileleftheros gazetesi “Geçiş Kapılarıyla İlgili Karar Belki Pazartesi’nden İtibaren” başlıklı haberinde, KKTC’de ve Güney Kıbrıs’taki Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmeye başlanmasıyla birlikte geçişlerin normale dönmesinin de yeniden gündeme geldiğini ve konunun, Pazartesi günü müzakerecilerin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yapacağı görüşmede ele alınacağını yazdı.

Habere göre İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk tarafının önerisinin karmaşık olduğunu ve bu öneriyle ilgili çok sayıda soru yönelttiklerini; Kıbrıs Türk tarafının da kısa bir süre sonra açıklamalarla geri geleceklerine söz verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının önerisinin, geçiş kapılarının tümünün açılmasına yönelik olup olmadığına dair bir soru üzerine ise Filaktu, böyle bir unsur bulunmadığını ve teknik komitenin hedefinin, geçişlerle ilgili tedbirleri tartışmak olduğu yanıtını verdi.

Filaktu ayrıca, bir sonraki toplantının tarihinin Kıbrıs Türk tarafının önerisine açıklık getirmesinin ardından belirleneceğini ifade etti.

Haber, Haravgi gazetesinde “Önümüzdeki Günlerde Geçiş Kapılarıyla İlgili Gelişmeler Bekleniyor”, başlığıyla yansıtıldı.

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Sınır KapılarıKKTC Sınır Kapıları
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