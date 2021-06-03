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Sınır Kapılarının Açılması Rum Basınında

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yarın sınır kapılarının açılacak olması, Rum basınında da manşetlerde yer aldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:49
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Sınır Kapılarının Açılması Rum Basınında

Alithia gazetesi “15 Ay Sonra Tüm Barikatlar Yarın Açılıyor -Anastasiadis-Tatar Anlaşması Temelinde - Yarın Barikatlar Açılıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uzlaşıya varmaları sonrasında 4 Haziran yani yarından itibaren sınır kapılarının açılacağını duyurdu.

Gazete, şu an için, 7 günlük negatif PCR testi veya hızlı antijen testi sunulmasıyla geçişlerin mümkün olacağını belirtirken BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın konuya ilişkin açıklamasına ayrıntılı şekilde yer verildi.

ANASTASİADİS-TATAR GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Gazete bir diğer haberinde ise, sınır kapılarının açılması konusunda AKEL’den gelen açıklamanın yanı sıra Anastasiadis ile Talat arasında bugün 10.15’te çevrimiçi görüşme yapılacağını yazdı.

Habere göre AKEL’den sınır kapılarının açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, bu gelişmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken açılma kararının geç alındığı eleştirisi yapıldı.

Fileleftheros; “Barikatlara Geri Dönüş – Anastasiadis-Tatar Bugün Görüşecekler – Yarın Açılıyorlar – Barikatlarda Normalliğe” başlıkları altında haberini verirken, sınır kapılarının açılması kararının ABD ve Fransa’nın büyükelçilikleri tarafından da memnunlukla karşılandığını yazdı.

Habere göre ABD ve Fransa büyükelçiliklerinden yapılan açıklamalarda, “Kıbrıslıların yeniden buluşmalarına, ticaret yapmalarına ve özgürce dolaşmalarına imkan sağlayacak bu kararı memnunlukla karşıladıklarını" belirttiler.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Barikatlar 15 Ay Sonra Açılıyor”

Haravgi: “Sınır Kapıları Yarından İtibaren Koşullu Açılıyor”

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıRum Basını
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