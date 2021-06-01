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Sınır Kapılarının Cuma Günü Açılması Bekleniyor

 Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının önümüzdeki Cuma günü yeniden geçişlere açılması için ilkeler ve konunun özü hakkında prensipte bir anlaşma var olduğunun görüldüğünü ve bunun yarın tamamlanacağını söyledi.

01 Haziran 2021 Salı 10:50
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Sınır Kapılarının Cuma Günü Açılması Bekleniyor

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Kusios, bunları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar arasında dün gerçekleştirilen telekonferansla ilgili bir soruya yanıtında dile getirdi.

PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ DURUMA DÖNÜLECEK… TEK FARK COVİD-19’LA İLGİLİ BELGELER SUNULACAK

Sınır kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte koronavirüs pandemisi öncesindeki duruma dönüleceğini dile getiren Kusios, tek farkın Covid-19’la ilgili gerekli belgelerin sunulması olacağına işaret etti.

Kusios, son detaylar üzerine anlaşamaya varılması ve sınır kapılarının Cuma günü yeniden faaliyet geçmesi için Olgun, Mavroyannis ve Spehar arasında yarın yeni bir telekonferans gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Kusios, sınır kapılarının yeniden açılması kararının koronavirüsle ilgili epidemiyolojik veriler temelinde alındığını, ancak bunun siyasi bir karar olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber Politis’te “Sınır Açılıyor”, Haravgi’de ise “Her Şey Yolunda Giderse Sınır Kapıları Cuma Günü Açılıyor” başlıklarıyla yer buldu.

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Sınır Kapıları
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