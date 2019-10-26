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Sinirlioğlu’nun BM’ye Mektubu Rum Basınında

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:38
Sinirlioğlu’nun BM’ye Mektubu Rum Basınında

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun BM’ye gönderdiği; Kıbrıslı Rumların 1963-1974 döneminde Kıbrıslı Türklere karşı etnik temizlik yaptığına ve Kıbrıs sorununun da bir “istila ve işgal” sorunu olmadığına dikkat çektiği 9 Ekim tarihli protesto mektubu Rum basınında yer buldu.

Alihtia “Aşırı Tahrik… Türkiye Etnik Temizlik Konusunda Bizi BM’ye Şikayet Etti… Maraş Sakini Kıbrıslı Rumlar ‘Mülklerine Geri Dönmelerine Olanak Tanıyacak’ İnisiyatifi Destekliyor” başlıklı haberinde, Sinirlioğlu’nun mektubunun içeriğine geniş yer verdi.

Habere göre Sinirlioğlu, 1963’teki bölünmenin Rum tarafının suçu olduğuna dikkat çektiği mektubunda, Rumların; Kıbrıslı Türkleri evlerinden ve kurumsal organlardan kovduğunu, 1963-1974 arasında Kıbrıslı Türklere silahlı bir etnik temizlik kampanyası yürüttüğünü ve darbe sonrasında Türkiye’nin, 1960 sözleşmelerinden doğan haklarını kullanmaktan başka şansı kalmadığını vurguladı.

Gazete; Sinirlioğlu’nun, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve doğal gaz ile ilgili tezlerini yinelediği mektubunda Maraş konusuna değinirken, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını bildiğine, envanter çalışmasının Kıbrıs Türk makamlarınca yapıldığına dikkat çekerek, Maraş’ın Rum sakinlerinin, mülklerine geri dönmelerine olanak tanıyacak inisiyatifi desteklediğine dikkat çektiğini yazdı, mektubun tam metnine de yer verdi.

Politis ise haberi; “BM’ye Mektup… ‘Etnik Temizlik’ Şikayetine Bulunuyorlar” başlığı altında özetledi.

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Anahtar Kelimeler:
Feridun SinirlioğluBMMektupTürkiyeGüney KıbrısHaber
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