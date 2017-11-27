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Sırbistan'la gizli bilgi alış-verişi anlaşması

Güney Kıbrıs ile Sırbistan, gizli bilgi alış-verişi anlaşması imzaladı...

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:42
Sırbistan'la gizli bilgi alış-verişi anlaşması
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Güney Kıbrıs ile Sırbistan, gizli bilgi alış-verişi anlaşması imzaladı.

Rum radyosu anlaşmaya Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve Rum tarafını ziyaret etmekte olan Sırp dengi Aleksander Vulin’in imza attığını duyurdu.

Fokaidis anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada RMMO’nun 1974 sonrasında Sırbistan’dan önemli yardım aldığını, bu yardımın bugün de Sırbistan’la işbirlikleriyle devam ettiğini söyledi.

Fokaidis RMMO mensuplarının radyokimyasal savaş alanında Sırbistan’daki özel eğitim okullarında eğitim aldığına dikkat çekti. 

Sırbistan Savunma Bakanı Vulin de ülkesinin Kıbrıs sorununun müzakereler aracılığıyla çözüm sürecine destek verdiğini söyledi. Vulin, Kosova konusunda ilkelere dayalı desteği nedeniyle Rum yönetimine teşekkür etti. GÜNEY KIBRIS'TA

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