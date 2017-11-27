Sırbistan Savunma Bakanı Güney’de

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin’in, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret düzenlediği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a giden Vulin, bugün, Rum Milli Muhafız Ordusu karargahında Fokaidis tarafından kabul edilecek.

Fokaidis ile Vulin’in önce baş başa görüşeceğini, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşmenin devam edeceğini yazan gazete, görüşmeler esnasında gizli bilgi alışverişiyle ilgili bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, Vulin’in, temasları çerçevesinde BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Pile’de bulunan ve Sırp askerlerin görev yaptığı birliği de ziyaret edeceği belirtildi.

