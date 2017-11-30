Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos iki devlet tercih ettiği açıklamasının Güney’de yarattığı sansasyon üzerine, “Federasyon içerisinde iki devletçiği kast ettim. Şahsen Üniter Devlet’ten yanayım ancak Kilise halkı bölmemek için İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon’u benimsedi” izahında bulundu.

Gazeteler II. Hrisostomos’un iki devlet söylemi ile ne kast ettiğini dün RİK’e ve Sigma TV’ye izah ederken yaptığı yeni açıklamaları “toparlamaya çalıştı” yorumuyla aktardı.

Alihtia’nın “Başpiskopos’tan İki Devlet İzahı… Federasyon İçinde İki Devletçik Kast Ettim” başlıklı haberine göre II. Hrisostomos “öğrencilere konuştuğu için, daha kolay anlaşılması adına” devlet ifadesini kullandığını söyledi. Aslında ‘iki ayrı devletten değil, Federasyon içinde iki devletçik veya iki oluşturucu devletten söz ettiğini” savunan II. Hrisostomos “Türklerin istediği gibi değil, ‘temiz’ bir federasyon” ifadesini kullandı.

“HALKI BÖLMEMEK İÇİN”

RİK’e yaptığı açıklamada “şahsen federasyondan yana değilim. 1963’e kadar sahip olduğumuz Üniter Devlet çözümünden yanayım” diyen II. Hrisostomos, Kilise’nin “halkı bölmemek için” Rum Ulusal Konseyi’nin 2009 tarihli, Federasyon lehine oy birliğiyle aldığı kararın Sen Sinod Meclisi’nde benimsendiğini, kendisinin de buna uyduğunu söyledi.

II. Hrisostomos “Türklerin istedikleri tahtında, halkın kabul edeceği federasyon çözümü olmayacak çünkü Türkler kendilerine düşenden çok daha fazla toprak istiyor. İstila ile bizim imzamız olmadan taksimi elde ettiler, ardından nüfus dengesini yerleşiklerle değiştirdiler, şimdi de federasyon aracılığıyla devlet olmak istiyorlar” dedi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN KORKULMAMALI”

Çözümsüzlükten korkulmaması gerektiği görüşünü de ortaya koyan II. Hrisostomos, “Çözümsüzlük bizi korkutmamalı çünkü çözümsüzlük, iyi olmayan ve güzelleşmeyecek bir çözümden daha iyidir. Çökecek bir anlaşma olacağına çözümsüzlük olsun daha iyi” ifadesini kullandı.

II. Hrisostomos Sigma TV’ye yaptığı açıklamada ise “Kıbrıs sorununu İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon ile çözersek Türklere istediklerini vermiş oluruz. Türkler Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Ayakları suya ermezse, onlara devlet niteliği vermemeliyiz. Konfederasyondan daha kötü olacak bir federasyonda değil, temiz bir federasyonda birlikte yaşamalıyız” dedi.

Kişisel olarak Üniter Devlet’ten yana olduğunu tekrarlayan II. Hrisostomos ELAM’ın da aynı görüşü savunduğu hatırlatıldığında “üniter devlet görüşünde birleşiyor olsalar da ELAM’cı olmadığını” söyledi.

“ÇOK TEHLİKELİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu II. Hrisostomos’un iki devlet söylemini “çok tehlikeli” bulduğunu açıkladı. “Başpiskopos Kıbrıs’ın bir bölümünü büyük bir kolaylıkla haraç mezat satmaya hazır. Daha da kötüsü, bizden daha vatansever görünen Başpiskopos’un Kıbrıs’ın bir bölümünü başkalarından çok daha kolay satmaya hazır olması” dedi. Diğer partileri, II. Hrisostomos’un “tehlikeli” bulduğu söylemiyle ilgili görüşlerini benimseyip benimsemediklerini açıklamaya çağıran Kiprianu “bunu yapmazlarsa Kıbrıs’a ve Kıbrıs toplumuna büyük sorunlar yaratacaklar” uyarısında bulundu.

“BİZİM NESLİ YENİDEN BİRLEŞMENİN MEZAR KAZICILARI YAPACAK”

Rum Başkan adaylarından Stavros Malas da “Federasyon Kıbrıs’ı kurtarmak ve yeniden birleştirmek için mümkün olan tek çözümdür” dedi ve “federasyon karşıtı her ses bizim nesli yeniden birleşmenin ölü gömücüleri yapacak. Bizim taraftan, Türkiye’nin işine gelecek sesler çıkmasının bir manası yok” dedi. Malas Rum başkanlık yarışındaki rakiplerine de II. Hrisostomos’un sözleriyle ilgili görüşlerini açıklama çağrısında bulundu. Malas “Kıbrıs sorununun akrobasilere ve denemelere ihtiyacı yok. İhtiyaç olan ciddiyet, talepkarlık, itibar, sabır ilke ve ümittir” dedi.

“ADAY DEĞİL”

DİSİ II. Hrisostomos’un kendi görüşleri olabileceğini ancak aday da, başkanlık seçimlerinde belirleyici de olmadığını belirterek, “vatandaşların bilmesi ve değerlendirmesi gereken, ülkeyi ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını yönetmek isteyen adayların ne dediğidir” vurgusunu yaptı.

“TEK BİR ÖRNEK GÖSTERİN”

ELAM ise Malas’ın Federasyon’un “Kıbrıs’ı kurtaracak ve yeniden birleştirecek tek çözüm olduğu” söylemine karşılık AKEL kurmaylığını “dünyada, iki bölgeli iki kesimli federasyonun başarıyla uygulandığı ve örnek olabilecek tek bir örnek göstermeye” çağırdı.

Politis haberi, “Toparlamaya Çalıştı…. Başpiskopos: Federasyon İçinde İki Devleti Kast Ettim… Üniter Devlet’le İlgili Şahsi görüşünün ELAM’ınkiyle Özdeş Olduğunu Ancak ELAM’lı Olmadığını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gelen tepkileri de “Kiprianu: Başpiskopos Konusunda Neden Susuyorsunuz?”, “Malas: Yeniden Birleşmenin Ölü Gömücüleri” ve “DİSİ Başpiskopos Hakkında: Aday Değil” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi “Başpiskopos’un İki Devletle İlgili Lastikli Sözleri… Tehlikeli Tezler… Pişman Oldu… Başpiskopos Kutsal Topluluğa Kadar… AB İçerisinde ‘İki Devlet’, ‘Üniter Devlet’, Federasyon İçinde ‘İki Devlet’”başlığını attı.

Fileleftheros “İki Devlet Söylemi Yüzünden Başpiskopos’a Çaktılar-Gürlediler… Malas: Federasyon Aleyhine Konuşanlar Yeniden Birleşmenin Mezar Kazıcıları” başlığını kullandı.