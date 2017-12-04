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Siyasilerin seçim dönemi açıklamaları hız kazandı

 Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sebebiyle, adaylar ve siyasi parti yetkilileri karşılıklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor...

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:09
Siyasilerin seçim dönemi açıklamaları hız kazandı
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 Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sebebiyle, adaylar ve siyasi parti yetkilileri karşılıklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sebebiyle başta DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos olmak üzere, diğer aday ve siyasilerin dün yaptıkları çeşitli açıklamalara geniş yer verdiler.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sert eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı.

Papadopulos, adaylığını destekleyen Dayanışma Hareketi’nin dün düzenlenen kongresinin kürsüsünden yaptığı konuşmada, Şubat ayında gerçekleştirilecek seçimlerde çözümün ne olacağına karar verilmiş olacağını söyledi.

Papadopulos, “Şubat ayındaki seçimde, Kıbrıs sorununun çözümünün içeriğinin hangisi olacağına ve hangi çözümü istediğimize karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve AKEL’in “federasyon çözümü konusunda ortaya koydukları sahte ikileme karşın kendilerinin gerçek ikilemi, yani yeni tavizler mi yoksa yeni bir strateji mi ikilemini ortaya koyduklarını” öne süren Papadopulos, “ilk günden itibaren garantilerin kalkmadığı ve son Türk askerinin gitmediği bir çözümün söz konusu olamayacağını” öne sürdü.

Papadopulos, Dayanışma Hareketi’ne ve hareketin başkanı Eleni Teoharus’a da desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Aynı etkinlikte konuşma yapan Teoharus, Anastasiadis’e yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Anastasiadis’in yeniden seçilmesinin, “adanın tam olarak Türkleşmesine yol açacağı” iddiasını ortaya attı.

Öte yandan, DİKO eski başkanı Marios Karoyan da açıklama yaparak, Kıbrıs sorunundaki tutumu sebebiyle Papadopulos’a eleştiride bulundu.

Habere göre Karoyan, Papadopulos’un Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini desteklemediğini açıkça belirttiği açıklamasında, “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüne karşı çıkanların, BM Güvenlik Konseyi’nin kabul edebileceği gerçekçi başka bir çözüm önerisi de sunmaları gerektiğini” ifade etti.

AKEL tarafından desteklenen bağımsız aday Stavros Malas ise, Kıbrıslı Rum, Türk, Maronit, Ermeni ve Latinlarin birlikte barış içerisinde yaşamaları mesajını verdi.

Maronitlerin Güney Lefkoşa’daki bir kilisede düzenledikleri ayine katılan Malas konuşmasında, başkan seçilmesi durumunda Maronitlerin, KKTC’deki eski köylerinin çözümden sonra Kıbrıs Rum idaresi altında kalması taleplerini destekleyeceği vaadinde bulundu.

Anastasiadis’e yönelik bir diğer eleştiri ise, AKEL Merkez Komitesi üyesi Hristos Hristofidis’ten geldi.

Habere göre Hristofidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, “iki devletli çözüm” şeklindeki sözlerine “net yanıt vermediği” gerekçesiyle Anastasiadis’i eleştirirken, Anastasidis’in net olmayan bu tutumunun Kıbrıs sorununun bugünkü trajik duruma gelmesinin sebebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkanlık seçimlerinin bir diğer adayı, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da Anastasiadis’i eleştirenler arasına katıldı.

Lillikas, Anastasiadis’in politikası sebebiyle çıkmazda sıkışan Kıbrıs sorununun bu çıkmazdan kurtulmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

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