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Skandal üstüne skandal... Güney'de Polis liderliği sallanıyor!

Rum Merkezî Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un, "üst rütbeli bir polis subayının, para ya da şartlı tahliye vaadiyle, cezaevinde yatan ağır ceza mahkûmundan cezaevi müdürün özel hayatına dair görüntü almasını istediğiyle" ilgili açıklamaları basında geniş yer aldı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 13:13
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Skandal üstüne skandal... Güney'de Polis liderliği sallanıyor!
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Fileleftheros haberi manşetten “Anna Sonuna Kadar Gidecek… Fileleftheros’a, İstifaya Hazır Olduğunu Söyledi – Polis Liderliği Sallanıyor… Subay, Aristotelus'u Mahvetmek İçin Ağır Ceza Mahkûmundan Video İstedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Aristotelus’un avukatlarının pazartesi günü, benzeri görülmemiş skandaldan sorumlu tutulan polis subayı hakkında başsavcılığa yazılı şikayette bulunacağı kaydedilen habere göre, resmî şikayetin hemen ardından soruşturmanın etkilenmemesi için söz konusu polis subayı hakkında ilgili prosedürün başlatılması bekleniyor.

Gazeteye göre, çok hassas bir birimde görev yapan ve bugüne kadar polis teşkilatında muteber olan polis subayı, uyuşturucuyla ilgili ağır bir suçtan cezaevinde yatmakta olan Rum mahkûmdan, aleyhine kullanmak için, Aristotelus veya Cezaevi Dairesi Şefi Athina Dimitriu’nun özel hayatıyla ilgili görsel malzeme edinmesini istemekle suçlanıyor.

Aristotelus, bu gazeteye yaptığı açıklamada, özel hayatıyla ilgili herhangi bir video olmadığını kesin bir dille vurgulayarak, şikayetiyle ilgili gelişmelere bağlı olarak, istifa etmeye de hazır olduğunu söyledi.

Gazete, Rum Adalet Bakanı Stefi Draku’nun önce cezaevi müdürü Anna Aritotelus, ardından da Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Papatheodoru görüşme sonrasında gazetecilerin, yürütülecek soruşturmayla ilgili sorularına karşılık Başsavcılığın ne karar vereceğini bilmediğini ancak soruşturma için dıştan (polis teşkilatı dışından) birinin atanmasının daha iyi olacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

“Birinin açığa alınabilmesi için bir iddia, yazılı bir suçlama olması gerekir” diyerek, hakkında şikayet bulunan polis subayının halen görevi başında olduğunu kaydetti. Cezaevi Müdürü ile görüştüğünü de anlatan Papatheodoru, Aristotelus’un güvenliği konusunda ortaya çıkabilecek durumun da görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Politis haberi manşetten “Anna’ya Kurduğu Tuzağa Düştü… Subay, Pazartesi Günü Açığa Alınacak… Cezai Soruşturma Başlıyor” başlığıyla aktardı. Gazete, Rum olduğu kaydedilen mahkûmun, hakkında şikâyet bulunan polis subayı ile günlük iletişime geçtiği cep telefonunda kayıtlı yazışmalara dair detayları aktardı.

Alihtia birinci sayfasından ve fotoğraflı aktardığı haberine, “Cezaevi Müdürünün Aleni Şikayetinden Sonra Devlet ve Toplum Alt Üst” başlığını attı. Rum Adalet Bakanı’nın Polis Genel Müdürü’nden, can güvenliğiyle ilgili korku belirten Cezaevi Müdürü için güvenlik önlemi alınmasını istediğini yazdı.

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