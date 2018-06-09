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Skuridis Kozanköy’e yerleşmekte kararlı

Skuridis, “Larnaka tis Lapithu” (Kozanköy)'de kendisine iade edilen taşınmaz malına dönmekte kararlı olduğunu, burada inşa ettiği evin tamamlanması için izinlerin verilmesini beklediğini açıkladı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:51
Skuridis Kozanköy’e yerleşmekte kararlı

Kıbrıslı Rum Nikolas Skuridis, “Larnaka tis Lapithu” (Kozanköy)'de kendisine iade edilen taşınmaz malına dönmekte kararlı olduğunu, burada inşa ettiği evin tamamlanması için izinlerin verilmesini beklediğini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, TMK tarafından kendisine iade edilen taşınmazına yerleşme girişimiyle gündemdeki yerini koruyan Kıbrıslı Rum Nikolas Skuridis’in, bu amacından vazgeçmediğini, doğduğu topraklarda ölmek istediğini yazdılar.

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Skuridis açıklamasında, gerekli izinlerin alınması için Kıbrıslı Türk bir inşaatçıya ön ödeme yaptığını ve inşaatın başlamasının ardından bir kişi tarafından “havayı ve manzarayı kestiği” gerekçesiyle şikayet üzerine inşaatın durduğunu öne sürdü.

Gazete, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un da Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuya ilişkin açıklamada bulunduğunu ve gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında Skuridis’in evinin inşaatının devam edeceğini söylediğini yazdı.

Haber göre Namsoy, Skuridis’in evinin inşaatının tepkilerden ötürü değil gerekli izinlerin alınmamış olmasından dolayı durduğunu vurguladı.

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