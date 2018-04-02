Solomos'tan hâlâ haber yok!

Rum basını, aracı ile KKTC’ye geldiği günden beridir kendisiyle irtibat kurulamadığı için aranmakta olan Solomos Apostolidis’a (65) ait aracın Alsancak’ta terk edilmiş olarak bulunduğuna dair haberleri aktardı.



Gazetelerin başlıkları şöyle:

“Fileleftheros “Apostolidis’in Aracı Bulundu... Karava’da Askeri Bölge Yakınlarında”, Haravgi “Apostolidis’in Aracı Tespit Edildi… 65 Yaşındaki Apostolidis Evinden Ayrıldığı 28 Mart’tan Beridir Kayıp ve Aranıyor”, Alithia “Apostolidis’in Hayatından Endişeleniliyor” , Politis “Araba Bulundu”.