Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Son 3 yılda 33 çocuk ebeveynlerinden biri tarafından kaçırıldı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:19
Son 3 yılda 33 çocuk ebeveynlerinden biri tarafından kaçırıldı

Güney Kıbrıs’ta son 3 yıl içerisinde, 33 çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Politis gazetesi, ebeveynleri boşanmış çocukların, velayet davasının sonuçlanmasına karşın, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kaçırılmakta olduğunu ve 33 kaçırma olayından 12’sinin, olumlu şekilde sonuçlandığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ta bu gibi durumlarla baş edilebilmesine yönelik, “Arabuluculuk Kurumu” oluşturulduğu ve kurumun, dün itibarıyla resmen göreve başladığı da belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çocukHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arabanın bagajında Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı
Arabanın bagajında Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı
“Babutsalar tehlikede”
“Babutsalar tehlikede”
Güneyde öğretmenler sokağa döküldü
Güneyde öğretmenler sokağa döküldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim