SON DAKİKA ! Güney Kıbrıs'ta 19 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 465’e ulaştı.

Şimdiye kadar, Larnaka’daki Aradippou ve Baf bölgesinde 704 koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Her iki alan da Kovid-19 etkin noktaları olarak tanımlanmıştır.

Baf’taki testler yarın devam edecek.

Amaç, belirli kriterler kullanılarak, seçilen her yaştan ve milletten yaklaşık bin örnek toplamaktır.

Aradippou ile ilgili olarak, toplam 525 numune alınmıştır. Şimdiye kadar, 4 kişinin test sonucu pozitif çıktı.