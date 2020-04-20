SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan bin 669 test sonucunda 5 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 772’e ulaştı.
Son Güncelleme: 20.04.2020 18:15
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan bin 669 test sonucunda 5 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan bin 669 test sonucunda 5 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 772’e ulaştı.