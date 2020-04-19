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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 1803 test yapıldı, 6 Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 767’ye ulaştı.

19 Nisan 2020 Pazar 19:13
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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta 6 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüs vakalarının düşüş eğilimine girmesi dikkat çekti.

Çok yaygın testlerin yapıldığı güneyde son 24 saatte 6 yeni pozitif vaka saptandı.

1.803 test sonucunda 6 vaka belirlenirken, son bir haftada vaka sayısının sürekli azaldığı görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin profesyonele yaygın test yapılması kampanyası sonucu yeni numuneleri de inceledi.

Polis karakollarında yapılan testlerden 2 pozitif vaka çıkarken, Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında toplam 117 tanıdan hiçbir vaka tespit edilmedi.

Yurtdışından geri dönenlerin toplam 441 laboratuvar tanısından 2'si pozitif olarak saptandı.

Hastanelerdeki temizlik işçilerinden ise alınan 511 numuneden 1 pozitif sonuç çıktı. 20.000 test programı kapsamında 8.549 laboratuvar testi tamamlandı. Güneyde, toplam olumlu vaka sayısı, İngiliz Üssünde bulunan 10 vaka dahil 767'ye ulaştı.

Ayrıca, verilere göre Mağusa Paralimni Referans Hastanesi'nde 18 kişi tedavi ediliyor, 4’ü Yoğun Bakım Ünitesinde bulunuyor. Tüm hastaların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

3 Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, 5 de Lefkoşa Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere toplam 8 hastanın tedavisi solunum cihazına bağlı sürdürülüyor.

Ayrıca, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, 4 hastanın da tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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