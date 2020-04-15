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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 20 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Güney Kıbrıs'ta yapılan 2 bin 232 test sonucunda 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:09
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SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 20 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 232 test sonucunda 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildi. Kıbrıs’ın güneyindeki toplam vaka sayısı 716’ya yükseldi.

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:25
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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