SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 20 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 232 test sonucunda 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildi. Kıbrıs’ın güneyindeki toplam vaka sayısı 716’ya yükseldi.
Son Güncelleme: 15.04.2020 18:25
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Güney Kıbrıs'ta yapılan 2 bin 232 test sonucunda 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Güney Kıbrıs’ta yapılan 2 bin 232 test sonucunda 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildi. Kıbrıs’ın güneyindeki toplam vaka sayısı 716’ya yükseldi.