SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 29 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1353 testten 29'unun pozitif çıktığı açıklandı.