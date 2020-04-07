SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 29 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 1353 testten 29’unun pozitif çıktığı açıklandı.
Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 494’e yükseldi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1353 testten 29'unun pozitif çıktığı açıklandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 1353 testten 29’unun pozitif çıktığı açıklandı.
Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 494’e yükseldi.