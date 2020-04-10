Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 31 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün 31 yeni covid-19 vakası tespit edildi.

10 Nisan 2020 Cuma 18:13
1117 Okunma
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 31 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün 31 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 595’e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-04-10 20:33:51

Fanatik Türk Kıbrıslılr kapılar kapansın dediğimde bana küfretmiştiniz ? hala aynı fikşrdemisiniz ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Seyfi 2020-04-10 21:48:23

Güneyden peynir alamayanlar şimdi ne yiyor ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fenasi 2020-04-10 18:17:24

Yaşasın BÖLÜNMÜŞ kıbrıs !!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güney’de Paskalya döneminde polis, üst düzeyde alarmda olacak
Güney’de Paskalya döneminde polis, üst düzeyde alarmda olacak
Güney Kıbrıs’ta hemşireler isyan etti
Güney Kıbrıs’ta hemşireler isyan etti
Güney Kıbrıs'ta 38 yeni vaka, 1 ölüm
Güney Kıbrıs'ta 38 yeni vaka, 1 ölüm
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim