Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün 31 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 595’e yükseldi.
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs’ta 31 yeni vaka
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün 31 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
10 Nisan 2020 Cuma 18:13
1117 Okunma
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün 31 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
Fanatik Türk Kıbrıslılr kapılar kapansın dediğimde bana küfretmiştiniz ? hala aynı fikşrdemisiniz ?
Güneyden peynir alamayanlar şimdi ne yiyor ?
Yaşasın BÖLÜNMÜŞ kıbrıs !!