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Son haftalarda 4 motosikletli hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarında 6 ayda 24 kişi hayatını kaybetti...

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:28
Son haftalarda 4 motosikletli hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta, bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen ölümlü 22 trafik kazasında 24 kişinin öldüğü belirtildi. 

Filelefteros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki Strovolo semtinde dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Yorgos Ksenofonos’un ölmesiyle, 6 ay içinde kazalarda ölen kişi sayısının 24’e yükseldiğini yazdı. 

Trafik kazalarında ölenlerin yarısının motosikletliler olduğunu vurgulayan gazete, son haftalarda 4 motosikletlinin öldüğünü belirtti. 

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Habere göre 2017 yılında 14, 2016’da 10, 2015’te 12, 2014’te 10, 2013’te 14 motosikletli hayatını kaybetti. 

Gazete, son on yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının 600 olduğuna, sadece 2013-2017 yılları arasında 245 kişinin öldüğüne dikkati çekti. 

Habere göre 2013 yılında 44, 2014’te 45, 2015’te 57, 2016’da 46, 2017’de 53 kişi trafik kazasında öldü. 

Gazete ayrıca 2008’de 82, 2009’da 81, 2010’da 60, 2011’de 71, 2012’de 51 kişinin kazalarda öldüğünü yazdı.

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iskele gençlik 2018-06-18 12:45:30

VALLAHİ MOTOR SÜREN ARKADAŞLAR DAHA DİKKATLİ VE YAVAŞ KULLANSINLAR.MOTORUN ÖNÜNÜ DİKİP ANA YOLDA SÜRATLİ KULLANAN KİŞİLER VARDIR.

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