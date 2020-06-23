Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Son hasta taburcu edildi

Güney Kıbrıs’taki son koronavirüs hastasının dün tedavi gördüğü “Mağusa Hastanesi”nden taburcu edildiği belirtildi.

23 Haziran 2020 Salı 13:05
916 Okunma
Son hasta taburcu edildi

Güney Kıbrıs’taki son koronavirüs hastasının dün tedavi gördüğü “Mağusa Hastanesi”nden taburcu edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, “Mağusa Hastanesi”nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve iyileşen 80 yaşındaki adamın, dün, alkışlar arasında taburcu edildiğini yazdılar.

80 yaşındaki adamın, hastanenin sabah vardiya grubunun uzun süren alkışları arasında taburcu edildiğini yazan gazete, Mağusa Hastanesi Bilim Direktörü Amalia Hacıyannis ve hastanedeki vardiya grubunun, bir sonraki vardiya grubu için hasta bültenine “sıfır hasta” yazmalarından  dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Habere göre Hacıyannis, koronavirüs ile ilgili bölümde görev yapan 120 personel adına yaptığı açıklamada, büyük bir sevinç ve coşku içerisinde olduklarını ifade etti.

İlk baştaki korkulara, endişelere ve çekincelere karşın, ekip çalışması ve sıkı çalışma içerisinde bu zor görevi yerine getirmeyi başardıklarını ifade eden Hacıyannis, bu üç ay boyunca sahip olduğu kaygı ve sıkıntıyı gizlemesinin mümkün olmadığını ancak personelinin yanında durması gerektiğinin bilincinde olduğunu, gerek kendisinin gerekse onların, bununla başa çıkmalarından başka bir seçeneğin olmadığını bildiklerini de söyledi.

Hacıyannis, “Mağusa Hastanesi”ndeki 40 yatağın, virüsle alakalı ikinci bir dalga ihtimaline karşı hazır olduğunu da belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yiannaki ise yaptığı açıklamada, son koronavirüs vakasının olumlu bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Yiannaki, son üç ay içerisinde büyük bir mücadele verildiğini, ikinci bir dalga ihtimali karşısında da ise “B Planının” bulunduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç 2020-06-23 14:40:25

Yalan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
444 kişi Güney'e geçti
444 kişi Güney'e geçti
Güney'de mülteci kampında çocuk istismarı
Güney'de mülteci kampında çocuk istismarı
Rum Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti
Rum Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim