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“Sonbahar Kıbrıs sorunu açısından kritik”

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’nın, yüksek düzeydeki muhataplarını, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerin bundan böyle konfederasyon zemininde yapılacağı” konusunda bilgilendirdiğini iddia etti.

03 Haziran 2018 Pazar 16:40
“Sonbahar Kıbrıs sorunu açısından kritik”

Fileleftheros gazetesi, “Konfederasyon Başı Çekiyor-Çavuşoğlu, Uluslararası Oyuncuları Ankara’nın Kıbrıs Sorunundaki Yeni Dönüşü Konusunda Bilgilendiriyor” başlıklı haberinde, Ankara’nın, Crans Montana’daki başarısızlığa atıfta bulunarak Kıbrıs sorunundaki görüşmelerin bundan böyle konfederasyon zemininde yapılacağı konusunda yüksek düzeydeki muhataplarını bilgilendirdiğini ileri sürdü.

Bu inisiyatifi TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üstlendiğini ileri süren gazete, Çavuşoğlu’nun, geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Crans Montana’daki beşli konferansın  başarısızlığa uğramasının ardından ileriki adımın müzakereler zemininin değiştirilmesiyle yapılacağını ortaya koyduğunu savundu.

Türk yetkililerin düşünceleri içerisinde, iki devlet senaryosundan da bahsedildiğini ancak bunun önceliklerini teşkil etmediğini öne süren gazete, Türk yetkililerin, bunun, süreç ve “yeni dünya düzenin” gelişmesi olarak muhtemelen ortaya çıkacağını düşündüklerini de iddia etti.

Gazete, aldığını iddia ettiği bilgilere dayanarak, Türk yetkililerin, iki devlete dayalı anlaşma düşüncesinin  yeni olmadığı, Güney Kıbrıs’ın da yakın zamanda bundan söz ettiğini  savunarak,   niyetleri konusunda yabancı hükümetleri ve BM’yi bilgilendirmeye özen gösterdiğini savundu.

“SONBAHAR KIBRIS SORUNU AÇISINDAN KRİTİK”

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin devamında, esas oyuncuların, Kıbrıs sorununa ilişkin kritik dönemin sonbahar olduğunu düşündüğünü, bu ayın ortaya konulmasının da tesadüf olmadığını yazdı.

Gazete bu zaman tercihinin, ExxonMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parselde Ekim ayı sonunda veya Kasım ayı başında başlayacağı sondaj çalışmalarına dayandığını savundu.

Çeşitli dış paydaşların, bir dizi nedenden dolayı bu olaya yetişmeye çalıştığını yazan gazete, nedenlerden bir tanesinin Türkiye’nin muhtemel tepkisi olduğunu belirtti.

Eylül ayının da, BM Genel Kurulu’nun yapılacağı ay olması ve müdahil tarafların orada bulunması nedeniyle, pratikte,  BM’ye hizmet ettiğini belirten gazete, BM’nin bu durumdan faydalanabileceğini  yazdı.

Habere göre  çalışmalara müdahil olan diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin tüm oyuncuları bir araya getirmek ve stratejik bir anlaşma haline gelecek -kendisine ait- bir çerçevenin kabulü için çaba sarf edeceğini vurguladılar.

HRİSTODULİDİS’TEN BİLGİLENDİRME

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Çarşamba günü, AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın, Güney Kıbrıs’a akredite edilmiş AB üyesi ülkelerin büyükelçileri onuruna verdiği yemeğe katılarak burada büyükelçilere Kıbrıs sorunu, Avrupa meseleleri, bölgede yaptığı temaslar ve ülke olarak dış politikadaki öncelikleri konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis aynı günün akşamında Güney Kıbrıs’taki Müslüman ülkelerin büyükelçilerini Ramazan ayı nedeniyle yemekte ağırladı.

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