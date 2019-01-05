Sondaj Platformu Çalışmalarına Yeniden Başlayacak İddiası

Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” sondaj platformun, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan “Delfini -1” yatağında başladığı ve yaşadığı teknik sorunlardan ötürü on günlük ara verdiği sondaja yeniden başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün yaptığı açıklamada arızayı doğruladı ve sondajın yeniden başlayacağını duyurdu.

Fileleftheros gazetesi, “Stena Icemax” platformunun yaşadığı ciddi sorun sonrasında sondaja yeniden başlamaya hazırlandığını, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde teknik araştırmalar yapan “Nautical Geo” isimli araştırma gemisinin ise çalışmalarının ilk kısmını tamamladığını yazdı.

Gazete, “Nautical Geo” araştırma gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6,7,8,10 ve 11 numaralı parsellerin belli noktalarında, deniz dibinden örnek alma ve inceleme çalışmalarına 28 Aralık 2018 tarihinde başladığını belirtirken geminin 12’nci parselin Kuzeydoğusu’nda da araştırmalar yapmasının beklendiğini vurguladı.

Habere göre, araştırma gemisini aldığı örnekler ve verilerin incelenmesinin ardından yeni sondajların nerelerde yapılacağına karar verilecek.

ANASTASİADİS ARIZAYI DOĞRULADI

Politis ve diğer gazeteler ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada, Exxon Mobil şirketinin sondaj platformunda son günlerde mevcut olan arızayı doğruladığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, arızanın giderilme çalışmalarının son aşamada bulunduğunu ve sondajın yeniden başlamasının an meselesi olduğunu belirtti.

Önemli olanın araştırma aşamasındaki enerji planlarının hayata geçirilmesi, Afrodit yatağı hakkındaki anlaşmaların tamamlanması ve müdahil şirketlerin işbirliği yapılan ülkelerin desteğini almasının sağlanması olduğunu vurgulayan Anastasiadis, “Delfini” yatağından sonra 10’uncu parseldeki “Afrodit” yatağında sondaj yapılacağını ifade etti.

Anastasiadis, Fransız “Total” şirketinin diğer parsellerdeki enerji faaliyetlerine de katılmasını arzu ettiklerini ve bu hedefe yönelik doğru adımlar atmakta olduklarını belirtti.

Anastasiadis ayrıca, Rum hükümetinin Türkiye’yi “ne doğal gaz satıl alımında, ne uluslar arası hukuk kurallarının sağlanmasında işbirliği yapacak ülke olarak, ne de Kıbrıslı Türklerin haklarının verilmesinde dışladığı” iddiasında bulunarak “olması gereken tek şeyin Kıbrıs sorununun çözümü ve BM ve AB üyesi, bağımsız ve egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınması olduğunu” savundu.

Anastasiadis, “Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorunundan fayda sağlayacaklarının bilincindeler” dedi.

Gazete, dün akşam geç saatlere kadar, sondaj platformundaki arızanın giderildiği ve sondajın başladığına ilişkin herhangi bir bilginin ise gelmediğinin altını çizdi.