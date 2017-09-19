Sondaj platformu değişiyor

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Onisiforo Batı 1” yatağında sondaj çalışması gerçekleştiren “West Capella” sondaj platformu ayrıldı.

Fileleftheros gazetesi, “Total” şirketi adına sondaj gerçekleştiren “West Capella” platformunun Cuma günü “Onisiforo Batı 1” sondaj noktasından ayrılarak İspanya’nın Tenerife adasına doğru yola çıktığını yazdı.

Gazete, platformun bakım ve ikmal yapmasının ardından yeni sondaj gerçekleştireceğini belirtirken, öte yandan “Saipem 12000” platformunun ise ENI adına sondajlarda bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs MEB’inde doğru, Angola’dan yola çıktığını vurguladı.

Habere göre “Saipem 12000” platformu bu yılın sonu yada yeni yılın ilk günlerinde Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine varacak.

Gazete ayrıca, Türk sismik araştırma gemisi Barbaros’un Baf açıklarında seyir halinde çalışmalarını sürdürdüğünü de iddia etti.