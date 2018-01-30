Sondaj prosedürü tamamlandı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan “Kalipso” hedefinde sondaj için geri sayımın başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, sondaj prosedürünün tamamlanmasıyla birlikte, şekil itibarıyla farklı olan “Kalipso” hedefinin, bölgede çalışan uzmanların heyecanının artmasına neden olduğunu yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu hedefte yapılacak sondaj çalışmalarının sonuçlarının olumlu olacağını kaydederek, uzmanların şu anda ölçme ve değerlendirme aşamasında bulunduklarını belirtti.

Haberde, izlenecek metotların ve yapılacak olan şeylerin bu hafta içinde belli olacağı ifade edildi.

