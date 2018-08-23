Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji konularıyla ilgili sözleşmelerin şartlarının yeniden müzakere edilmesinin alışılmış bir uygulama olduğunu, çünkü bu tarz projelerin yeniden değerlendirilmesinin, petrol fiyatlarından etkilenen çeşitli senaryolar temelinde gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Lakkotripis açıklamasında, bu çerçevede yalnızca şirketlerin değil, kendilerinin de sözleşmede bazı değişiklikler istediğini belirtti.

Alithia gazetesi “Sözleşmelerin Yeniden Müzakere Edilmesi Alışılmış Bir Uygulama” başlıklı haberinde, Lakkotripis’in dün RİK’e yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde” (MEB) bulunan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesine başlamaları için çabalamaları hedefiyle, diyaloğa gireceklerini söylediklerini ifade eden Lakkotripis, yatak beklediği müddetçe, paranın değerinin de azaldığını söyledi.

Gazeteye göre Lakkotripis “ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde yapacağı sondajlar konusunda ne olacak? Büyük miktarlarda doğal gaz tespit edilmesi durumunda Kıbrıs’ta terminal inşa edilmesi olasılığını düşünemeyecek miyiz?” şeklindeki soruya ise “Böyle bir şey söylemedim. Bu ikisi paralel gidecek” yanıtını verdi.

Şu an tamamen belirsiz olan bir şeye güvenmelerinin mümkün olmadığını ve sondajların, bunlardan hangi sonucun çıkacağı bilinmeyen faaliyetler olduğunu ifade eden Lakkotripis, sonuçlar çıktığında bunların parelel gideceğini, ancak bunun, bir konunun diğerine bağlı olması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Afrodit yatağından elde edilecek gelirlerin, Rum kesimi için en kötü şartlarda ne olacağının kendisine sorulması üzerine ise Lakkotripis, bunun 18 yıl olarak hesaplanan proje süresince, geçerli petrol ve doğal gaz fiyatına bağlı olacağını ifade etti.

Şirketlerin talebine bir çözüm bulunması ve yatağın geliştirilmesine başlanması durumunda, ortaya ekonomik açıdan birçok fayda çıkacağını ifade eden Lakkotripis, istihdam alanları meydana getirileceğini de kaydetti.

Denizaltındaki altyapıların inşa edilmesi ve işleve konmasının kendilerine yaklaşık 7 buçuk milyar Euro’ya mal olacağını belirten Lakkotripis, Mısır’a yönelik boru hattı için de 1 milyar Euro daha gerekeceğini söyledi.

Lakkotripis, bunların, Rum Yönetiminin bugüne kadar gördüğü en büyük projeler olduğuna da vurgu yaptı.

“Kalipso” yatağında gerçekleştirilen sondaj konusundaki bir soruya ise Lakkotripis, bu çok önemli keşiften bu yana neredeyse altı ay geçtiğini ve henüz yatağın büyüklüğü konusunda net bir görüntüye sahip olmadıklarını ifade etti.

Tam olarak bu örneklerde, jeopolitik/karbonlu yapıların karmaşık olduğunu dile getiren Lakkotripis, yılsonunda veya yeni yılın başında bu hususta bilgiye sahip olacaklarını söyledi.

ExxonMobil’in sondajı konusunda ise Lakkottripis, planlama dahilinde olduklarını ve ilk sondajın 2018 yılının son çeyreğinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Lakkotripis Ekonomik ve Jeopolitik Faydalar Görüyor” başlıklı haberinde, Lakkotripis’in Afrodit yatağını idare eden Noble-Shell-Delek şirketler grubuyla yeniden müzakere edilmesinden, ekonomik ve jeopolitik faydalar ortaya çıkmasını umduğunu yazdı.

Gazete, Lakkotripis’in, Afrodit yatağının geliştirilmesinin en kısa zamanda başlaması için, sözleşmenin yeniden müzakere edilmesinin, devlet için en iyi seçenek olduğunu savunduğunu iletti.