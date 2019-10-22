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Spehar, belirsizliklerden dolayı müzakereler konusunda endişeli

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, "Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusundaki belirsizlikler sebebiyle endişelerin var olmayı sürdürdüğünü” ifade etti.

22 Ekim 2019 Salı 11:48
Spehar, belirsizliklerden dolayı müzakereler konusunda endişeli

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Kıbrıs’ta görev yapan BM polis gücü mensupları için geçen cuma günü gerçekleştirilen madalya töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması konusundaki endişeleri dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, “İçerisinde bulunduğumuz dönem hem Kıbrıs, hem de bölge için kritik bir dönem” ifadesini kullanan Spehar, BM’nin Kıbrıs’ta barışın sağlanması adına hem liderlere, hem de ada halkına yardımcı olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Spehar ayrıca son dönemde gerçekleştirilen anketlerin, barışa yönelik isteğin her iki toplumda çoğunlukta olmayı sürdürdüğünü ve daha da güçlü hale geldiğini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, gazete, Rum Haber Ajansı’nın Rum hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapmaması durumunda, bunun büyük bir sürpriz olacağını söylediğini yazdı.

Söz konusu kaynak, üçlü görüşmenin ne zaman ve nerede olacağını kesinleştirilmesinin beklendiğini  ve BM ile bu konuda sürekli iletişim halinde olunduğunu sözlerine ekledi.

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