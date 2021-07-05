Spehar Bugün Anastasiadis ile Görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Raporlar Öncesinde Önemli Vurgulamalar” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün saat 11.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini yazarken Spehar ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin iki raporundan öncesindeki son görüşme olacağına da dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, bu kez dikkate alınması ümidiyle, raporun içeriğine yönelik Spehar’a son vurgulamalarda bulunacağını yazdı.

Spehar’ın kısa bir süre önce Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in bu görüşmede “Kıbrıs’taki olayların ve özellikle Türkiye’nin Maraş ile ilgili faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde kaydedilmesi” gerekliliğini vurguladığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine ağırlık vererek, tüm gidişatlara yönelik faaliyete geçtiğini belirten gazete, Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in daimi beş ülkenin büyükelçileriyle görüşmeye başladığını ve Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleriyle Kıbrıs’taki son durum hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, aynı haberinin içerisinde, bugünden itibaren ay sonuna kadar olan dönemin Kıbrıs sorunu açısından kritik olduğunu belirtti.

Gazete, “Kıbrıs Haber Ajansı”na dayandırarak, 29 Temmuz’da UNFICYP’in görev süresinin uzatılması için Güvenlik Konseyi’nde açık bir toplantının gerçekleştirileceğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP görev süresi ve iyi niyet misyonuna ilişkin iki raporunun 9 temmuz Perşembe günü Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını yazan gazete, barış gücüne müdahil olan ülkelerin 15 Temmuz’da bilgilendirileceğini, 21 Temmuz’da ise BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Spehar’ın üyelere bilgi vereceğini belirtti.