Stefanu ile Söyleşi

Haravgi gazetesine göre Stefanu bir soru üzerine “Kıbrıs sorununun çözüm ümidine sahibiz, ümidi kaybedersek vay halimize” ifadesini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, sözlerinin devamında “her göçmenin ve her Kıbrıslı’nın kalbinde yaşayan ümidin Kıbrıs sorununun çözümü için yeterli olmadığını” söyledi.

Stefanos Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının sadece yapılması gereken girişimlerle ve reaksiyonlarla sınırlı kalmaması, inisiyatiflerle ileriye çıkması gerektiğinden söz etti.

Partinin vizyonu hakkında da konuşan Stefanu, yeni yollar açacak bir AKEL hayal ettiklerini belirtti.